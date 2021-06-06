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05:45 06 Октября 2021 0 Комментарии
Столтенберг пообещал, что Украина и Грузия будут в НАТО
Об этом генсек альянса сказал на онлайн-мероприятии, организованном институтом Брукингса и Джорджтаунским университетом.
По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, «это не произойдет завтра, но они присоединятся».
«Поэтому мое послание союзникам по НАТО, и то, о чем мы говорили вчера с президентом США Джо Байденом, следующее: нам нужно наращивать усилия и сделать больше для этих стран», – сказал Столтенберг.
Генсек НАТО объяснил, что такие страны должны получать от НАТО больше поддержки и обучения, им нужно помогать в осуществлении реформ, в борьбе с коррупцией и развитии институтов в сфере безопасности и обороны.
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Тэги: НАТО, Йенс Столтенберг
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