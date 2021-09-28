В Сенате США Байдену предлагают выслать 300 российских дипломатов

Сенаторы напомнили, что Россия с 1 августа запретила нанимать на работу в американские посольства россиян или представителей третьих стран.

Группа из 17 американских сенаторов от Демократической и Республиканской партии призвали президента Джо Байдена выслать из США 300 российских дипломатов в ответ на визовые ограничения для сотрудников американских дипучреждений в РФ.

Инициаторами письма стали руководители комитетов Сената по вопросам внешней политики и разведки – демократы Боб Менендес и Марк Уорнер, а также республиканцы Джим Риш и Марко Рубио.

Сенаторы напомнили, что Россия с 1 августа запретила нанимать на работу в американские посольства россиян или представителей третьих стран. Из-за этого в американском посольстве в Москве остались работать лишь 100 дипломатов – против 400 российских дипломатов в США.

«Эта диспропорция в дипломатическом представительстве неприемлема. Соответственно, Россия должна выдать достаточное количество виз, чтобы приблизиться к паритету между количеством американских дипломатов, которые проходят службу в России, и количеством российских дипломатов, служащих в США», – написали сенаторы в письме Байдену.

Если Москва этого не сделает, по их словам, Байден должен выслать около 300 российских дипломатов.

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