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08:24 06 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Китайский беспилотник побил мировой рекорд по времени полета

Беспилотный летательный аппарат, разработанный студентами Пекинского университета авиации и космонавтики, побил мировой рекорд по времени полета.

Непрерывный полет дрона «Фэн Жу» составил 80 часов 46 минут и 35 секунд. Он превысил предыдущее достижение в 80 часов 2 минуты и 52 секунды, установленное в 2014 году «Орионом» – беспилотным летательным аппаратом, разработанным дочерней компании Boeing Aurora Flight Sciences.

Летательный аппарат кружил на высоте 300 метров. Во время полета дозаправка была запрещена.

Накануне университет представил сертификат об установлении мирового рекорда, выданный Международной авиационной федерацией (FAI).

Китайский беспилотник приводится в действие бензиновым двигателем, а его общий вес после заправки составляет 60 килограммов. Свое название дрон получил в честь отца китайской авиации Фэн Жу.

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Тэги: Китай, беспилотник
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