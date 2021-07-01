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Главная » Мир » Общество
10:06 06 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Трамп впервые за 25 лет не попал в список богатейших людей США

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 400 богатейших людей США в 2021 году. Их общее состояние составляет 1,8 трлн долларов.

В четвертый раз подряд возглавил рейтинг владелец аэрокосмической компании Blue Origin и основатель Amazon Джефф Безос с состоянием 201 млрд долларов.

Второе место занял владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск (190,5 млрд). На третьем месте — основатель Facebook Марк Цукерберг (134,5 млрд).

Бывший президент США Дональд Трамп впервые за 25 лет не вошел в список. Ему для этого не хватило 400 млн долларов. Сейчас его состояние оценивается примерно в 2,5 млрд.

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Тэги: Forbes, рейтинг, Трамп
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