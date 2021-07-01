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10:06 06 Октября 2021 0 Комментарии
Трамп впервые за 25 лет не попал в список богатейших людей США
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 400 богатейших людей США в 2021 году. Их общее состояние составляет 1,8 трлн долларов.
В четвертый раз подряд возглавил рейтинг владелец аэрокосмической компании Blue Origin и основатель Amazon Джефф Безос с состоянием 201 млрд долларов.
Второе место занял владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск (190,5 млрд). На третьем месте — основатель Facebook Марк Цукерберг (134,5 млрд).
Бывший президент США Дональд Трамп впервые за 25 лет не вошел в список. Ему для этого не хватило 400 млн долларов. Сейчас его состояние оценивается примерно в 2,5 млрд.
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Тэги: Forbes, рейтинг, Трамп
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