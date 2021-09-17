В ОП потребовали отстранения главы Укрэксимбанка

В Офисе президента заявили, что имеют однозначную позицию относительно конфликта директора банка с журналистами.

В Офисе президента осудили поведение директора Укрэксимбанка в ходе конфликта с журналистами. Там заявили, что его нужно, как минимум, отстранить на время расследования, а как максимум – уволить. Об этом заявил советник руководителя Офиса Главы государства Михаил Подоляк, передает в среду, 6 октября, пресс-служба ОП.

«Ситуация вокруг Укрэксимбанка может восприниматься только отрицательно. Безусловно, модель поведения, которую общество увидело от представителей банка, является недопустимой», – заявил Подоляк.

Он напомнил, что свобода слова принадлежит к фундаментальным ценностям в Украине. Поэтому обязанность должностных лиц любого уровня – корректно общаться с журналистами и уважать их право задавать любые вопросы, имеющие общественную значимость.

«Правила уважения к журналистской работе и форматы предоставления доступа к общественно важной информации давно наработаны, и не может быть причины, чтобы их не соблюдать», – подчеркнули в ОП.

Сейчас Нацполиция и Наблюдательный совет банка расследуют произошедшее. Подоляк отметил, что Наблюдательный совет может модерировать дальнейшее развития этой ситуации для финучреждения.

«По меньшей мере представляется логичным решение об отстранении от занимаемой должности председателя правления банка, чтобы не было ни одного, даже гипотетического препятствия для расследования и проверки. Как максимум для нивелирования ущерба банку и государству нужны, возможно, и более жесткие кадровые решения в финансовом учреждении», – заявили в Офисе президента.

Там также подчеркнули, что институциональные механизмы для выхода из такой ситуации предусмотрены, и они должны сработать.

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