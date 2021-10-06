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Главная » Мир » Экономика
12:15 06 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Цены на газ взлетели до 1600 долларов

Накануне стоимость газа впервые преодолела 1400 долларов, а сегодня за пару часов выросла еще на 200 долларов.

Стоимость газа на европейском рынке продолжает стремительно расти, обновляя рекорды.

Так, утром в среду, 6 октября, цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигала $1606 за тысячу кубометров.

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Тэги: ес, цены на газ
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