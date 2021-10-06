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Главная » Украина » Экономика
13:00 06 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Глава Укрэксимбанка временно слагает полномочия

Мецгер написал заявление о сложении полномочий на время проведения расследования инцидента с журналистами.

Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на время расследования нападения на журналистов. Об этом говорится в его заявлении в среду, 6 октября.

«Ситуация, которая возникла вокруг Банка, является недопустимой. Моя чрезмерно эмоциональная реакция и несдержанное поведение в отношении журналистов не имеют оправдания. Полностью осознаю свою ответственность», – говорится в заявлении.

Чтобы частично снять ущерб репутации банка «безотлагательно пишу заявление о сложении полномочий Председателя Правления на время проведения необходимых следственных действий Национальной полицией и внутренней проверки в Банке согласно соответствующим процедурам».

Дальнейшее развитие ситуации зависит от выводов, которые будут сделаны следствием и проверкой, добавил Мецгер.

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Тэги: полномочия, Глава Укрэксимбанка
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