Из США могут выслать 300 российских дипломатов

В настоящее время на территории США находятся более 400 российских дипломатов, в то время как в России несут службу только около 100 американских.

Президенту США Джо Байдену направлено письмо от Сената с призывом немедленно принять меры по увеличению штата посольства США в Москве, а если правительство России не пойдет на уступки – выслать 300 российских дипломатов. Об этом сообщает Европейская правда.

Письмо подготовили председатель комитета Сената США по международным отношениям Роберт Менендес, а также члены комитета Марко Рубио, Марк Уорнер и Джим Риш.

«Россия должна выдать достаточно виз, чтобы приблизиться к паритету между количеством американских дипломатов, которые проходят службу в России, и количеством российских дипломатов, служащих в США. Если таких действий не будут приняты, мы призываем вас начать высылку российских дипломатов, чтобы привести дипломатическое присутствие США к паритету. Мы считаем, что такой шаг будет разумным и взаимным «, – говорится в письме.

Отмечается, что в настоящее время на территории США находятся более 400 российских дипломатов, в то время как в России несут службу только около 100 американских.

Сенаторы напомнили, что 1 августа Россия ввела запрет для посольств нанимать местный персонал. Это решение российских властей заставило дипломатическую миссию США уволить 182 сотрудника посольства и десятки контрактников.

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