Назначен спикер Рады под отставку Разумкова

Заседание парламента об отзыве с должности председателя Разумкова проведет «слуга» Гетманцев.

Верховная Рада назначила временного спикера, который будет вести заседание 7 октября, на котором рассмотрят отставку Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента.

Всего рассматривались четыре кандидатуры. Необходимое количество голосов набрал только «слуга народа» Даниил Гетманцев. Его кандидатуру поддержали 239 депутатов.

За кандидатуру Гео Лероса проголосовали 42 депутата, за Алексея Гончаренко – 72, а за Александра Бакумова – 118.

После этого, нардепы снова попытались отстранить вице-спикера Руслана Стефанчука от ведения заседания. Но голосов на это не хватило, как и вчера.

После этого депутаты ушли на получасовой перерыв.