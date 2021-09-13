Мэру Одессы Труханову вручили новое подозрение

Труханову и одесским чиновникам вручили подозрения по нанесению бюджету Одессы убытков на 533 млн гривен.

Мэру Одессы Геннадию Труханову в среду, 6 октября, вручили новое подозрение, сообщает УСИ.

Как сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, она подписал пять подозрений в отношении одесских чиновников, в том числе Труханова.

«Информирую общество о том, что подписала 5 подозрений в рамках расследования уголовного производства силами детективов НАБУ и прокуроров САП… Подозреваемыми стали мэр города, ряд городских чиновников и один известный одессит, роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить», – написала генпрокурор в соцсети.

По ее словам, указанные лица причастны к «целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе».

«Реальное завладение землями фигуранты дела называли почему-то арендой, забыв о том, что подделка документов и использование служебных полномочий с целью реализации преступного плана – уголовно наказуемые деяния», – отметила Венедиктова.

Согласно экспертным заключениям, убытки городскому бюджету составили более 533 млн грн, но эта сумма может измениться.

«У нас никогда не было сомнений в том, что такие сложные преступные механизмы могут работать как часы только тогда, когда у кого-то хватило наглости и, наверное, смелости выстроить абсолютно четкую иерархическую модель, где у каждого своя роль, своя функция…, а на троне – вожак, который умело дергает за нужные ниточки в нужное время. Мы вправе делать такие утверждения, проанализировав колоссальный массив данных…: телефонные переговоры, данные с компьютеров, информация, законно получена из электронных почтовых ящиков и многое другое. Верю, что прокуроры будут в состоянии представить свою позицию в суде профессионально и компетентно», – резюмировала Венедиктова.

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