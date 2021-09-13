НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
19:32 06 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Мэру Одессы Труханову вручили новое подозрение

Труханову и одесским чиновникам вручили подозрения по нанесению бюджету Одессы убытков на 533 млн гривен.

Мэру Одессы Геннадию Труханову в среду, 6 октября, вручили новое подозрение, сообщает УСИ.

Как сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, она подписал пять подозрений в отношении одесских чиновников, в том числе Труханова.

«Информирую общество о том, что подписала 5 подозрений в рамках расследования уголовного производства силами детективов НАБУ и прокуроров САП… Подозреваемыми стали мэр города, ряд городских чиновников и один известный одессит, роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить», – написала генпрокурор в соцсети.

По ее словам, указанные лица причастны к «целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе».

«Реальное завладение землями фигуранты дела называли почему-то арендой, забыв о том, что подделка документов и использование служебных полномочий с целью реализации преступного плана – уголовно наказуемые деяния», – отметила Венедиктова.

Согласно экспертным заключениям, убытки городскому бюджету составили более 533 млн грн, но эта сумма может измениться.

«У нас никогда не было сомнений в том, что такие сложные преступные механизмы могут работать как часы только тогда, когда у кого-то хватило наглости и, наверное, смелости выстроить абсолютно четкую иерархическую модель, где у каждого своя роль, своя функция…, а на троне – вожак, который умело дергает за нужные ниточки в нужное время. Мы вправе делать такие утверждения, проанализировав колоссальный массив данных…: телефонные переговоры, данные с компьютеров, информация, законно получена из электронных почтовых ящиков и многое другое. Верю, что прокуроры будут в состоянии представить свою позицию в суде профессионально и компетентно», – резюмировала Венедиктова.

Источник:
Тэги: Одесса, подозрение, труханов
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
13.09.2021 04:38
В Одессе на рынке у женщины украли миллион гривен
ТОР
09.12.2019 17:15
У экс-жены Труханова нашли его пистолет и $300 тысяч
ТОР
03.03.2019 12:43
В Одесса задержали армянина, которого разыскивали за убийство в США
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com