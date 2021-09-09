Кремль об энергокризисе: Не связано с Россией

Причиной энергокризиса в Европе стало стечение нескольких факторов, в том числе политика ЕС о переходе на «зеленую» энергию, считает Песков.

В Кремле заявляют, что рекордный рост цен на газ в Европе не связан с недостатчными поставками из России, а вызван рядом факторов. Такое заявление в среду, 6 октября, сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Мы настаиваем, что никакой роли России в том, что происходит на газовом рынке в Европе, нет и быть не может. Россия выполняла, выполняет и будет выполнять – самым тщательным образом, последовательно – все взятые на себя по существующим контрактам обязательства», – заявил он.

По словам Пескова, причиной энергокризиса стало совпадение нескольких факторов. «Но все это не связано с Россией. И только непрофессионалы, только люди, не понимающие сути происходящего, могут вообще как-то упоминать Россию в этом контексте», – заявил он.

Кроме того, Песков раскритиковал Евросоюз за энергетическую политику, в частности, в процессе перехода к альтернативным источникам энергии.

«Все очень просто: вы делаете ставку на развитие энергии ветра. Вы создаете соответствующую инфраструктуру. Но происходят разные климатические процессы и вдруг ветра становится меньше. Это то, что объективно произошло в Европе в этом году. Ветра стало меньше и генерация сократилась», – объяснил Песков. Он отметил, что в создавшейся ситуации необходимо заполнять создавшийся дефицит из других источников, так как невозможно сократить потребление. «И оказывается, что другие источники не могут взяться из ниоткуда. Для этого нужны какие-то контракты и так далее. А спотовый рынок оказался не в состоянии заполнить эти возникшие дыры», – заметил он.

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