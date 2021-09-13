Шмыгаль анонсировал красную зону карантина в ряде регионов

При этом общественные заведения смогут работать, только если 100% присутствующих будут полностью вакцинированы.

В ближайшие дни несколько областей могут попасть в красную зону карантина. Об этом в среду, 6 октября, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

«Это значит, что кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированы», – подчеркнул Шмгаль.

При этом он отметил, что бизнес должен сам проверять наличие соответствующих сертификатов о вакцинации.

Глава правительства также сообщил, что у работников полиции и других полномочных органов есть техническая возможность проверять у посетителей наличие COVID-сертификатов.

Тем временем мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе ужесточается карантин с 14 октября. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Имеем плохую статистику заболеваемости коронавирусом, поэтому надо принимать сложные и непопулярные решения… Городской штаб оперативного реагирования рекомендует нам, начиная с 14 октября, усилить карантинные мероприятия. А именно: ограничить массовые мероприятия, перевести учебные заведения на дистанционный режим и прекратить плановые операции в больницах, которые принимают больных COVID-19″, – отметил мэр.

По словам Садового, окончательная информация будет в пятницу после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Тэги: карантин, Шмыгаль, красная зона