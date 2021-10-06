Украина просит у НАТО поддержки в сохранении транзита газа

Сохранение транзита газа через территорию Украины в объеме не менее 45 млрд кубометров в год является гарантией безопасности региона.

«Энергетическая безопасность Украины является неотъемлемой составляющей безопасности евроатлантического региона – именно эту идею я объяснял партнерам Украины на заседании Политического комитета альянса по энергетической безопасности», – написал директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон после заседания Политического комитета НАТО по энергетической безопасности и двусторонних встреч с представителями стран членов альянса в Брюсселе.

Он подчеркнул, что Украина никогда не была единственной мишенью в многолетней гибридной войне России.

«Последствия действий «Газпрома» уже почувствовали на себе и страны НАТО. Основные цели агрессора – ослабить безопасность Украины, создать раскол в ЕС и подорвать основы трансатлантического союза», – считает Макогон.

Тэги: НАТО, транзит газа