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Главная » Украина » Экономика
01:02 07 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина просит у НАТО поддержки в сохранении транзита газа

Сохранение транзита газа через территорию Украины в объеме не менее 45 млрд кубометров в год является гарантией безопасности региона.

«Энергетическая безопасность Украины является неотъемлемой составляющей безопасности евроатлантического региона – именно эту идею я объяснял партнерам Украины на заседании Политического комитета альянса по энергетической безопасности», – написал директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон после заседания Политического комитета НАТО по энергетической безопасности и двусторонних встреч с представителями стран членов альянса в Брюсселе.

Он подчеркнул, что Украина никогда не была единственной мишенью в многолетней гибридной войне России.

«Последствия действий «Газпрома» уже почувствовали на себе и страны НАТО. Основные цели агрессора – ослабить безопасность Украины, создать раскол в ЕС и подорвать основы трансатлантического союза», – считает Макогон.

Источник:
Тэги: НАТО, транзит газа
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