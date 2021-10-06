У Байдена еще больше упал рейтинг

Рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена упал до 38% и стал самым низким с момента его пребывания на посту президента США.

Как сообщает USA Today со ссылкой на опрос, проведенный Квиннипэкским университетом, положительно работу Байдена оценивают 38% американцев, отрицательно – 53%. В издании напоминают, что три недели назад эти показатели составляли 42% и 50% соответственно.

Новые данные свидетельствуют, что 94% опрошенных республиканцев не одобряют политику американского лидера, тогда как среди демократов таких всего 10%. Что касается жителей страны, которые не относят себя к упомянутым политическим силам, то среди них 60% оценивают усилия главы Белого дома отрицательно и только 32% – положительно.

Кроме того, 67% опрошенных не удовлетворяют действия президента в вопросе мигрантов на южной границе США, 23% отозвались о них положительно.

Проблемной для Байдена остается тема Афганистана. Лишь 28% респондентов поддержали курс Белого дома в этом направлении, 50% считают, что США должны были оставить в стране определенные силы для ее поддержки, 15% – что военных вообще выводить не стоило. Состоянием экономики в той или иной степени не удовлетворены 72% американцев.

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