НАБУ описало схемы с присвоением земли в Одессе

Из-за действий преступной организации ОТГ потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га.

НАБУ в четверг, 7 октября, сообщило детали дела о присвоении земли в Одессе, организованной группой лиц при участии чиновников.

Всего по данному делу сообщили о подозрении 16 лицам, 10 из них являются участниками преступной организации, остальные – соучастники.

Речь идет о:

руководителе преступной организации;

одесском городском голове;

главе постоянной Комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета;

главе земельной комиссии ОМР;

руководителе Юридического департамента ОМР;

руководителе департамента коммунальной собственности ОМР;

заместителе руководителя департамента коммунальной собственности ОМР;

трех человек, которые выполняли функции финансового контроля, юридического сопровождения и координации действий между участников преступной организации.

Кроме них, о подозрении сообщено еще шести лицам, которых участники преступной организации привлекали к своим действиям. Среди них – заместитель Одесского городского головы, бывший руководитель одного из коммунальных предприятий, экс-прокурор Одесской области, владельцы компании-застройщице и ее топменджеры.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Некоторые из подозреваемых, в том числе руководитель преступной организации, скрываются за пределами Украины. Поэтому о подозрении им сообщили в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины.

Отмечается, что ряд подозреваемых уже привлечены НАБУ и САП к уголовной ответственности за совершение других уголовных коррупционных правонарушений. Таких как: покупка по завышенным ценам здания завода Краян и недвижимости, увеличение захоронений на кладбище Западное в Одессе.

Как установило следствие, участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами – средствами местного бюджета и землей территориальной громады города Одессы для ее дальнейшей передачи под застройку. Через эти действия в течение 2016-2019 гг. ОТГ потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по этим эпизодам, по результатам экспертизы составляет 689 млн грн.

НАБУ и САП установили, что в течение 2016-2019 гг. земля ОТГ предоставлялась под застройку по механизму, установленному преступной организации, который предусматривал передачу таких земельных участков предопределенным компаниям в обход конкурса. Это лишало местную общину получения наибольшей экономической выгоды. Зато деньги, которые должны идти общине, застройщики на основании «понятийных договоров» платили преступной организации, которая, в свою очередь, через подконтрольных лиц в Одесском горсовете, обеспечивала принятие «нужного» решения о предоставлении в аренду того или иного земельного участка.

Также сообщается, что члены преступной организации получали от застройщика реальную рыночную стоимость права застройки (в диапазоне 100-200 млн грн по каждому земельному участку) и за такое вознаграждение обеспечивали такому застройщику обеспечения Одесским горсоветом права на застройку им земельного участка фактически даром.

«Преступная организация строго придерживалась меры конспирации, информационной безопасности и принимала контрразведывательные приемы. НАБУ и САП установили, что вербовка новых членов преступной организации осуществлялась с применением полиграфа, в ходе опроса им, из числа прочего, задавали вопросы о принадлежности или сотрудничестве с правоохранительными органами. В общении участники преступной организации использовали средства защищенной связи, проводили встречи в помещениях с усиленными мерами безопасности, использовали специальную технику для снятия информации с электронных средств связи, и тому подобное», – говорится в сообщении.

Кроме того, к преступной деятельности привлекли представителей местных правоохранительных, контролирующих и судебных органов. В обмен на принятие соответствующих решений в пользу преступной организации, они получали неправомерную выгоду в виде денежных средств, квартир в новостройках, возведенных на украденной у общины земле и других материальных благ.

В ходе расследования детективы НАБУ также установили факты легализации средств, полученных совершением других уголовных преступлений.

Тэги: Одесса, НАБУ, присвоение земли