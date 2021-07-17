В Техасе приостановлен запрет абортов

Действие закона, запрещающего аборты после шестой недели беременности, приостановил федеральный судья.

В Техасе временно остановили действие закона, запрещающего аборты. Соответствующее решение принял федеральный судья окружного суда в Остине, сообщает ABC News в четверг, 7 октября.

«Женщины были незаконно лишены возможности контролировать свою жизнь способами, защищенными Конституцией», – заявил судья.

Отметим, что закон, вступивший в силу 1 сентября, запрещает врачам делать аборты, как только они обнаружат сердцебиение плода, то есть на шестой неделе беременности.

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