Рада переименовала два населенных пункта

Перед рассмотрением вопроса об отставке спикера парламента Дмитрия Разумкова Рада переименовала два села.

Верховная Рада на заседании в четверг, 7 октября, переименовала два населенных пункта.

Так, постановлением №5075 село Болгарка Запорожской области 278 голосами переименовано в Софиевку.

А постановлением №5077 297 голосами село Старый Чарторийск Волынской области переименовано в Чарторыйск.

Тэги: ВР, переименование