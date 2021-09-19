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18:00 07 Октября 2021 0 Комментарии
Рада переименовала два населенных пункта
Перед рассмотрением вопроса об отставке спикера парламента Дмитрия Разумкова Рада переименовала два села.
Верховная Рада на заседании в четверг, 7 октября, переименовала два населенных пункта.
Так, постановлением №5075 село Болгарка Запорожской области 278 голосами переименовано в Софиевку.
А постановлением №5077 297 голосами село Старый Чарторийск Волынской области переименовано в Чарторыйск.
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Тэги: ВР, переименование
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