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18:00 07 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Рада переименовала два населенных пункта

Перед рассмотрением вопроса об отставке спикера парламента Дмитрия Разумкова Рада переименовала два села.

Верховная Рада на заседании в четверг, 7 октября, переименовала два населенных пункта.

Так, постановлением №5075 село Болгарка Запорожской области 278 голосами переименовано в Софиевку.

А постановлением №5077 297 голосами село Старый Чарторийск Волынской области переименовано в Чарторыйск.

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Тэги: ВР, переименование
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