Уайлдер: Усик – воин, который отвечает за свои слова

Американский боец Деонтей Уайлдер поделился своим отношением к украинскому чемпиону Александру Усику и рассказал о том, что ждет боя с ним.

В ночь с 9 на 10 октября американец проведет третий в своей карьере поединок против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри из Великобритании. Первый их бой завершился вничью, во втором Фьюри одержал уверенную победу. Прогноз экспертов на то, кто станет победителем третьего поединка и обладателем пояса WBC вы сможете найти на портале Метарейтингс.

«Я определенно хочу подраться с Усиком. Мне нравится то, что он говорит. Александр – человек чести. Думаю, он сдержит свое слово», – сказал бывший чемпион мира по версии WBC.

Также Уайлдер заявил, что сможет завершить карьеру, когда останется один чемпион. В профессиональном боксе есть четыре главных чемпионских титула по версиям WBC, WBA, IBF и IBO. Уайлдер и Фьюри разыграют между собой титул WBC, который на данный момент принадлежит британцу. Три остальных пояса достались Усику, когда украинец победил Энтони Джошуа.

Ранее Александр Усик заявил о том, что он заинтересован в том, чтобы провести поединок против победителя боя Уайлдер – Фьюри и стать абсолютным чемпионом мира.

35-летний Деонтей Уайлдер одержал в своей карьере 42 победы, из которых 41 – нокаутом. Единственные ничью и поражение он потерпел в двух поединках против Фьюри.