Главы МИД Украины и Турции встретились во Львове

Главной темой переговоров стала подготовка десятого заседания стратегического совета Украины и Турции в следующем году.

Министры иностранных дел Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу провели встречу во Львове в четверг, 7 октября.

На пресс-конференции по итогам встречи кулеба сообщил, что десятое заседание стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией пройдет в начале 2022 года.

«Основная тема наших сегодняшних переговоров – это подготовка десятого заседания стратегического совета высокого уровня, который возглавляют президенты Зеленский и Эрдоган. Заседание этого стратегического совета состоится в начале следующего года», – сказал он.

По словам Кулебы, чейчас стратегическое партнерство между Украиной и Турцией находится на самой высокой точке развития за последние 30 лет.

Также он сообщил, что договорился с турецким коллегой о конкретных шагах, которые позволят ускорить консультации между министерствами экономик о подписании соглашения о свободной торговле.

Кроме того, Кулеба рассказал, что Украина обсуждает с НАТО инициативу объединения усилий Украины, Турции, Молдовы и Альянса в вопросе Черноморского региона.

«Сотрудничество между Украиной и Турцией в вопросе безопасности в Черном море является очень тесным и откровенным. И вы знаете, что пока Украина не является членом ЕС и НАТО, мы начали политику создания малых альянсов. Есть стратегическая инициатива президента Украины о том, что страны НАТО, плюс Украина, Турция и даже Молдова могут объединить свои усилия в вопросе Черноморского региона. И эта инициатива проговаривается сейчас в разных столицах, в том числе с НАТО», – сказал министр.

Кулеба добавил, что обсудил с Чавушоглу дальнейшие шаги в укреплении партнерства в вопросе черноморской безопасности.

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