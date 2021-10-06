Обязательная вакцинация: озвучен список профессий

У педагогов и чиновников есть месяц, чтобы привиться, иначе их будут отстранять от работы без сохранения зарплаты.

Минздрав утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 7 октября.

Согласно приказу, на период действия карантина с целью предотвращения распространения коронавируса, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

учреждений высшего, последипломного, профессиональной перед высшими, профессиональной (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

«Педагоги и работники органов власти каждый день взаимодействуют с большим количеством людей, а потому рискуют заразиться на коронавирусную болезнь. Почти все, кто попадает в больницу с COVID-19 – не вакцинированные. Это решение призвано защитить жизнь и здоровье украинцев и их близких, создав безопасную среду в учебных заведениях и учреждениях», – пояснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

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