Нобелевскую премию по литературе получил писатель из Африки

Абдулразак Гурна родился в 1948 году на Занзибаре в семье мусульман арабского происхождения.

Танзанийский писатель Абдулразак Гурна получил Нобелевскую премию по литературе «за бескомпромиссное и сочувственное проникновение в тему последствий колониализма и судьбы беженца в разрыве между культурами и континентами», сообщается на сайте Нобелевского комитета.

Абдулразак Гурна родился в 1948 году на Занзибаре в семье мусульман арабского происхождения. В 1968 году в связи с антиарабскими настроениями на Занзибаре переехал в Великобританию, где продолжил обучение.

В 1982 году защитил докторскую степень в Кентском университете в Великобритании, где преподавал английский и постколониальную литературу до выхода на пенсию.

Автор романов «Рай» (1994), «У моря» (2001), «Дезертирство» (2005) и других произведений.

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