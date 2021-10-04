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02:42 08 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Патриарх Грузии призвал Саакашвили прекратить голодовку

Католикос-патриарх всея Грузии Илия II направил своего секретаря в Руставскую тюрьму для встречи с бывшим президентом Михаилом Саакашвили.

«Сегодня по благословению католикоса-патриарха Грузии Илии II его секретарь, диакон Микаэл Ботковели встретился с Саакашвили в Руставском пенитенциарном заведении и передал ему благословение католикоса-патриарха. От имени Церкви была передана просьба прекратить голодовку, потому что это не христианский поступок», – говорится в сообщении патриархии Грузии.

Агентство «Новости-Грузия» сообщает, что встреча Ботковели с Саакашвили длилась около трех часов. Как отмечается, секретарь патриарха также провел переговоры с адвокатами экс-президента. Сам Ботковели после встречи не сообщил никаких деталей журналистам.

Накануне некоторые сторонники Саакашвили обратились к Грузинской православной церкви и ее предстоятеля с просьбой уговорить Саакашвили прекратить голодовку.

Напомним, бывший президент Грузии, ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины на родину, где 1 октября его задержали. Сейчас Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его, как только он пересечет границу.

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Тэги: Грузия, Михаил Саакашвили, патриарх Илия II
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