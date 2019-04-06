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03:04 08 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Внучка Муссолини победила на муниципальных выборах в Риме

За 47-летнюю Ракеле Муссолини проголосовали 8,2 тысячи избирателей. Внучка диктатора станет депутатом от правой партии «Братья Италии».

На прошлых выборах 2016 года она также выиграла, набрав всего 657 голосов. В 2021 году она стала самым успешным и самым популярным кандидатом в столице Италии.

Диктатор Бенито Муссолини до сих пор популярен среди многих итальянцев, которые считают, что он модернизировал страну до сотрудничества с нацистским фюрером.

Кроме Ракеле, в рядах «Братьев Италии» находится также правнук диктатора – Чезаре Муссолини. В 2019-м он участвовал в выборах в Европарламент.

Сводная сестра Ракеле – Алессандра Муссолини – экс-депутат Европарламента от партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия».

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Тэги: выборы, Италия, Муссолини
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