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05:11 08 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Оренбургской области за сутки умерли от отравления алкоголем 10 человек

Еще несколько госпитализированы. Власти региона сообщили, что смертельные случаи зафиксированы сразу в трех населенных пунктах.

Возраст умерших – от 36 до 73 лет. По сообщениям, в некоторых случаях смерть наступила в результате употребления даже небольшой дозы алкоголя.

Власть предостерегла людей от приобретения и употребления нелегальной алкогольной продукции. В области поручено провести проверку местных торговых точек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть нескольких человек.

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Тэги: Россия, алкоголь, алкогольное отравление
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