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Главная » Мир » Общество
06:15 08 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Вакцину от коронавируса доставили в Антарктиду – первыми будут прививать британских полярников

Партия вакцины от COVID-19 прибыла в Антарктиду для вакцинации британских полярников на исследовательской станции Ротера.

Правительство Великобритании обязалось поставить вакцины во все населенные заморские территории Соединенного Королевства, а также на британскую антарктическую территорию, в сотрудничестве с международной организацией по развитию Crown Agents.

По данным СМИ, вакцины перевозили, поддерживая определенную температуру.

Генеральный директор Crown Agents Фергюс Дрейк отметил, что организация осуществила поставку вакцин «фактически на край земли».

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Тэги: Антарктида, вакцина от коронавируса
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