Вакцину от коронавируса доставили в Антарктиду – первыми будут прививать британских полярников

Партия вакцины от COVID-19 прибыла в Антарктиду для вакцинации британских полярников на исследовательской станции Ротера.

Правительство Великобритании обязалось поставить вакцины во все населенные заморские территории Соединенного Королевства, а также на британскую антарктическую территорию, в сотрудничестве с международной организацией по развитию Crown Agents.

По данным СМИ, вакцины перевозили, поддерживая определенную температуру.

Генеральный директор Crown Agents Фергюс Дрейк отметил, что организация осуществила поставку вакцин «фактически на край земли».

Тэги: Антарктида, вакцина от коронавируса