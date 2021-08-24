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06:15 08 Октября 2021 0 Комментарии
Вакцину от коронавируса доставили в Антарктиду – первыми будут прививать британских полярников
Партия вакцины от COVID-19 прибыла в Антарктиду для вакцинации британских полярников на исследовательской станции Ротера.
Правительство Великобритании обязалось поставить вакцины во все населенные заморские территории Соединенного Королевства, а также на британскую антарктическую территорию, в сотрудничестве с международной организацией по развитию Crown Agents.
По данным СМИ, вакцины перевозили, поддерживая определенную температуру.
Генеральный директор Crown Agents Фергюс Дрейк отметил, что организация осуществила поставку вакцин «фактически на край земли».
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Тэги: Антарктида, вакцина от коронавируса
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