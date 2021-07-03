Депутат Верховной Рады умер ночью в такси

В ночь на пятницу, 8 октября умер народный депутат Антон Поляков. Об этом сообщает Нацполиция.

«Сегодня, 8 октября, в полиции Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова – народный депутат Украины. Оперативный дежурный немедленно направил на место происшествия следственно-оперативная группа и другие профильные службы», – говорится в сообщении.

Предварительно правоохранители установили, что ему стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

Тем временем некоторые СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что полиция остановила такси в Киеве за нарушение правил дорожного движения.

«На заднем сидении сидел нардеп Антон Поляков, который себя уже плохо чувствовал. По предварительной информации, он был либо пьян, либо под наркотикам», – говорится в сообщении.

Тэги: депутат