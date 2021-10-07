Впервые в истории Украины: Зеленский помиловал 31 ветерана

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Президент Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного украинского военного. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Принимая во внимание степень тяжести совершенных преступлений, срок фактического отбытия наказания, личности осужденных, их семейное положение, поведение до совершения преступления и после осуждения… мнение органов и учреждений исполнения наказаний о целесообразности помилования и других обстоятельств, согласно с пунктом 27 статьи 106 Конституции Украины Владимир Зеленский… подписал указ о помиловании этих осужденных», – говорится в сообщении.

В документе отмечается, что подобное помилование сделано впервые в новейшей истории Украины.

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