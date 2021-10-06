Полностью привиты от COVID уже 6 млн украинцев

За день вакцинировались от коронавируса почти 128 тысяч человек, из них завершили иммунизацию более 66 тысяч.

В Украине полностью иммунизированы от коронавируса уже более 6 млн человек – накануне сделали 127 685 прививок. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 8 октября.

Накануне одну дозу вакцины получили 61 250 человек, а полностью иммунизированы – 66 435. Над этим работали 936 мобильных бригад, 3 050 пунктов прививания и 355 центров вакцинации.

Всего с начала вакцинальной кампании привито 7 421 452 человека. Из которых получили одну дозу – 7 421 450 человек, полностью иммунизированы (получили две дозы) – 6 008 605. В Украине уже сделано 13 430 055 прививок.

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