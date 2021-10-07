Схемы опубликовали расследование по Укрэксимбанку

В материале утверждается, что государственный банк выдал $60 миллионов кредита фирмам бизнесмена Сергея Брюховецкого, чья компания ведет деятельность на оккупированной части Донетчины и платит налоги «ДНР».

Журналисты-расследователи программы Схемы обнародовали свой материал по Укрэксимбанку, в помещении которого несколько дней назад произошло нападение на их съемочную группу. Соответствующее расследование в четверг, 7 октября, появилось на сайте Радио Свобода.

Журналисты также показали вопросы, из-за которых у них забрали камеры и пытались удалить интервью.

Так, в ходе расследования журналистам удалось выяснить, что банк выдал $60 миллионов кредита фирмам бизнесмена Сергея Брюховецкого, чья компания ведет деятельность на оккупированной части Донетчины и платит налоги «ДНР».

Сообщается, что в качестве залога для кредита Брюховецкий указал торговый центр SkyMall, который с 2010 года находится в центре корпоративного конфликта. Это дело сейчас расследует ГБР и поэтому на имущественный комплекс ТРЦ неоднократно накладывался арест.

В разговоре с журналистами тогдашний председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер отрицал, что выдавал кредиты фирмам, которые действуют в «ДНР». Однако он подтвердил факт выдачи кредита на 60 миллионов долларов под залог SkyMall.

При этом расследователи сомневаются, можно ли считать такой залог надежным, а также сможет ли государственный банк в случае необходимости продать ТРЦ и вернуть обратно выданные средства.

Журналист Схем в ходе интервью пытался расспросить Евгения Мецгера о целесообразности такой инвестиции бизнес, владелец которого платит налоги в ОРДО и насколько надежным залогом является ТРЦ SkyMall. После чего Мецгер пожелал закончить интервью, и увидев включены камеры, приказал охране «убрать камеры» и «достать из них кассеты».

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