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13:30 08 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Озвучена предварительная причина смерти Полякова

Смерть нардепа наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Прокуратура Киева назвала предварительной причиной смерти народного депутата Антона Полякова острую коронарную недостаточность, острую ишемическую болезнь сердца.

«По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца», – говорится в сообщении.

Ожидаются результаты других судебно-медицинских исследований.

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Тэги: смерть, нардеп, Поляков
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