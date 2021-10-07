В Израиле тысячи медиков уволились из-за 26-часовых рабочих смен

Врачи отправили письмо министру с заявлением о том, что в больницах не должны работать «истощенные» медики.

Более 2500 интернов в Израиле уволились, протестуя против 26-часовой смены. Об этом сообщает The Times of Israel в пятницу, 8 октября.

Письмо министру здравоохранения подписали 2590 стажеров. Отставки вступят в силу через две недели.

«К моему сожалению, мы собрались здесь в очень печальный день, который выпал на долю Израиля, когда мы с болью вынуждены пойти на решительный шаг и представить заявления об увольнении более чем 2500 стажеров», – заявил глава организации медицинских интернов Миршама.

Как пообещало израильское правительство, что после завершения пилотной программы в десяти отдаленных больницах сокращение часов впоследствии распространится на все больницы страны, но только при условии, что удастся найти необходимый бюджет, и если комитет, созданный для изучения этого вопроса, не обнаружит ухудшение уровня оказания медицинской помощи.

Теперь власти опасаются, что массовое увольнение врачей-интернов может создать проблемы с оказанием медицинской помощи в стране.

Тэги: Израиль, увольнение, медики