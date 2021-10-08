Смерть Полякова: Третьякову требуют наказать
Все председатели фракций, кроме Слуги народа, подписались за отзыв Третьяковой с должности главы комитета.
В Верховной Раде требуют снять нардепа от Слуги народа Галину Третьякову с должности главы комитета по вопросам социальной политики и защиты ветеранов после ее скандального комментария о смерти нардепа Антона Полякова. Об этом сообщила нардеп от Евросолидарности Ирина Геращенко.
«Какая-то полная моральная деградация. Председатель комитета социальной политики Галина Третьякова написала в партийном чате слуг слова радости по смерти коллеги, мол, «одним врагом меньше». А потом еще сказала, что это свобода слова», – напомнила она.
«Руководители парламентских фракций подают совместное заявление в регламентный комитет с требованием отстранить Третьякову от 5 сессионных заседаний и отправить ее в отставку с поста председателя комитета соцполитики», – добавила Геращенко.
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия подтвердил такую инициативу.
Сопредседатель группы За майбутнє Тарас Батенко сообщил, что все председатели фракций, кроме Слуги народа, подписались за отзыв Третьяковой с должности главы комитета.
Как сообщил глава партии Слуга народа Александр Корниенко, фракция обсудит скандальное поведение Третьяковой.