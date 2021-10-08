Смерть Полякова: Третьякову требуют наказать

Все председатели фракций, кроме Слуги народа, подписались за отзыв Третьяковой с должности главы комитета.

В Верховной Раде требуют снять нардепа от Слуги народа Галину Третьякову с должности главы комитета по вопросам социальной политики и защиты ветеранов после ее скандального комментария о смерти нардепа Антона Полякова. Об этом сообщила нардеп от Евросолидарности Ирина Геращенко.

«Какая-то полная моральная деградация. Председатель комитета социальной политики Галина Третьякова написала в партийном чате слуг слова радости по смерти коллеги, мол, «одним врагом меньше». А потом еще сказала, что это свобода слова», – напомнила она.

«Руководители парламентских фракций подают совместное заявление в регламентный комитет с требованием отстранить Третьякову от 5 сессионных заседаний и отправить ее в отставку с поста председателя комитета соцполитики», – добавила Геращенко.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия подтвердил такую инициативу.

Сопредседатель группы За майбутнє Тарас Батенко сообщил, что все председатели фракций, кроме Слуги народа, подписались за отзыв Третьяковой с должности главы комитета.

Как сообщил глава партии Слуга народа Александр Корниенко, фракция обсудит скандальное поведение Третьяковой.

«Можно дискутировать в отношении того, было ли это морально со стороны Галины или аморально. Каждый соответственно своей системы ценностей определит. Касательно политической ответственности, думаю, что любой политик должен ее нести. Сейчас будем обсуждать внутри, какую именно ответственность может политически понести Галина в связи с этой ситуацией», – сказал он.

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