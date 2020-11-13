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19:00 08 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина может претендовать на ресурсы Луны в рамках программы NASA

Программа NASA Артемида – это пилотируемая космическая программа по возвращению людей на Луну, которая финансируется правительством США.

Украина может претендовать на ресурсы Луны в рамках международной программы NASA Артемида, в которой страна присоединилась в прошлом году. Об этом сообщил глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай в интервью РБК-Украина.

По его словам, одна из целей программы – создание высокотехнологичных для лунного поселения.

«Например, в КБ Южное очень интересная разработка с гидролиза и электролиза воды на Луне и по аккумуляторов энергии. Есть много наработок, которые могут быть востребованы при создании таких крупных проектов как лунное поселение», – отметил Тафтай

Программа NASA Артемида – это пилотируемая космическая программа по возвращению людей на Луну, которая финансируется правительством США.

Как сообщалось ранее,  Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины разработало и направило на согласование в профильные государственные органы проект распоряжения Кабмина Об утверждении плана действий по интеграции Украины в Европейское космическое агентство.

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Тэги: NASA, Луна
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