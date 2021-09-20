20.09.2021 06:54
Главная » Мир » Спорт
00:08 09 Октября 2021 0 Комментарии
Роналду стал лучшим игроком месяца в Английской премьер-лиге
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признан лучшим игроком сентября в Английской премьер-лиге.
Для 36-летнего португальца это пятая такая награда и первая после возвращения на «Олд Траффорд».
Он повторил рекорд Уэйна Руни по количеству наград лучшему игроку месяца в АПЛ среди «красных дьяволов».
Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в конце августа. Ранее он уже выступал за этот клуб в 2003-2009 годах.
Источник:
Тэги: футбол, Криштиану Роналду
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРРоналду установил очередной рекорд
ТОР«Манчестер Юнайтед» будет платить «Ювентусу» за Роналду еще пять лет
08.09.2021 03:09