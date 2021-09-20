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00:08 09 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Роналду стал лучшим игроком месяца в Английской премьер-лиге

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признан лучшим игроком сентября в Английской премьер-лиге.

Для 36-летнего португальца это пятая такая награда и первая после возвращения на «Олд Траффорд».

Он повторил рекорд Уэйна Руни по количеству наград лучшему игроку месяца в АПЛ среди «красных дьяволов».

Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в конце августа. Ранее он уже выступал за этот клуб в 2003-2009 годах.

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Тэги: футбол, Криштиану Роналду
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