Главная » Мир » Спорт
02:15 09 Октября 2021 0 Комментарии
Президент «Барселоны» надеялся, что Месси согласится играть бесплатно
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта надеялся, что Лионель Месси согласится выступать за команду бесплатно.
«Я надеялся, что в последний момент Месси скажет, что согласен играть бесплатно. Я думаю, что мы убедили бы Ла Лигу согласиться на такие условия, но мы не можем просить об этом футболиста настолько высокого уровня», – отметил президент клуба.
Летом 34-летний Месси покинул «Барселону» на правах свободного агента после окончания срока контракта, после чего перешел в ПСЖ.
Источник:
Тэги: футбол, Лионель Месси, ФК Барселона
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРМесси перестал быть игроком «Барселоны»
01.07.2021 07:46
ТОР«Барселона» пригрозила Месси судом
26.08.2020 02:32
ТОРМесси собрался уходить из «Барселоны»
03.07.2020 12:16