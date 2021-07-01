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Главная » Мир » Спорт
02:15 09 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Президент «Барселоны» надеялся, что Месси согласится играть бесплатно

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта надеялся, что Лионель Месси согласится выступать за команду бесплатно.

«Я надеялся, что в последний момент Месси скажет, что согласен играть бесплатно. Я думаю, что мы убедили бы Ла Лигу согласиться на такие условия, но мы не можем просить об этом футболиста настолько высокого уровня», – отметил президент клуба.

Летом 34-летний Месси покинул «Барселону» на правах свободного агента после окончания срока контракта, после чего перешел в ПСЖ.

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Тэги: футбол, Лионель Месси, ФК Барселона
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