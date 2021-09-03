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Главная » Мир » Общество
03:19 09 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина остается в списке ЕС стран «зеленой зоны»

Европейский союз обновил список стран «зеленой» карантинной зоны, с которыми рекомендуется открыть границы.

На сегодня список выглядит следующим образом:

Австралия,
Бахрейн,
Канада,
Чили,
Иордания,
Кувейт,
Новая Зеландия,
Катар,
Руанда,
Саудовская Аравия,
Сингапур,
Южная Корея,
Украина,
Объединенные Арабские Эмираты,
Уругвай,
Китай, при условии подтверждения взаимности.

Следующий пересмотр списка – через две недели.

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Тэги: зеленая зона
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