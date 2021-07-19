Россия обвинила трех дипломатов США в краже

Трое сотрудников посольства США в Москве подозреваются в краже личных вещей у российского гражданина.

Министерство иностранных дел России заявило посольству США в Москве, что трое их сотрудников подозреваются в краже личных вещей у российского гражданина, и призвало снять с этих лиц дипломатический иммунитет. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщило агентство ТАСС.

«В посольство США направлена нота с просьбой снять дипломатический иммунитет для привлечения к уголовной ответственности трех сотрудников американской дипмиссии в связи с определением их в качестве подозреваемых в совершении кражи личных вещей у российского гражданина», – цитирует агентство МИД.

Как подчеркнули в ведомстве, в случае отказа от снятия иммунитета указанные лица должны незамедлительно покинуть территорию России.

В то же время РИА «Новости» утверждает, что инцидент произошел в одном из баров Москвы. По данным издания, у жителя столицы трое американских дипломатов украли рюкзак, в котором были наличные, техника и документы.

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