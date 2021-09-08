Playboy впервые поместил на обложку мужчину-гея

Журнал Playboy поместил на обложку октябрьского номера фото бьюти-блогера филиппинского происхождения Бретмана Рока.

23-летний Рок, который является открытым гомосексуалистом, предстал в женском корсете, оголяющем грудь, туфлях на высоком каблуке, колготках и с бабочкой на шее. Образ дополнили традиционные атрибуты героев журнала – кроличьи уши и хвост.

Рок приобрел популярность на YouTube и Vine, как бьюти-блогер, публикующий обучающие видео по макияжу. Позже он выпустил свою линию косметики.

В Instagram, где за ним следят более 17 миллионов человек, Бретман часто публикует снимки в женской одежде.

В 2021 году он снялся в собственном реалити-шоу под названием MTV Follow: Bretman Rock.

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