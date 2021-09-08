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08:46 09 Октября 2021 0 Комментарии
Playboy впервые поместил на обложку мужчину-гея
Журнал Playboy поместил на обложку октябрьского номера фото бьюти-блогера филиппинского происхождения Бретмана Рока.
23-летний Рок, который является открытым гомосексуалистом, предстал в женском корсете, оголяющем грудь, туфлях на высоком каблуке, колготках и с бабочкой на шее. Образ дополнили традиционные атрибуты героев журнала – кроличьи уши и хвост.
Рок приобрел популярность на YouTube и Vine, как бьюти-блогер, публикующий обучающие видео по макияжу. Позже он выпустил свою линию косметики.
В Instagram, где за ним следят более 17 миллионов человек, Бретман часто публикует снимки в женской одежде.
В 2021 году он снялся в собственном реалити-шоу под названием MTV Follow: Bretman Rock.
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Тэги: геи, Playboy
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