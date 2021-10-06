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14:30 09 Октября 2021 0 Комментарии
Оранжевую зону карантина расширили на 15 областей
Самый высокий уровень заболеваемости наблюдается в Черновицкой и Луганской областях – 768, Херсонской – 496, Харьковской – 482.
По состоянию на субботу, 9 октября, в оранжевой зоне эпидемической опасности находятся 15 регионов. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Так, по состоянию на 9 октября к оранжевой зоне эпидемической опасности отнесены: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая и Черновицкая области.
Самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой и Луганской областях – 768, Херсонской – 496, Харьковской – 482.
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Тэги: оранжевая зона
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