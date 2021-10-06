НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
14:30 09 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Оранжевую зону карантина расширили на 15 областей

Самый высокий уровень заболеваемости наблюдается в Черновицкой и Луганской областях – 768, Херсонской – 496, Харьковской – 482.

По состоянию на субботу, 9 октября, в оранжевой зоне эпидемической опасности находятся 15 регионов. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, по состоянию на 9 октября к оранжевой зоне эпидемической опасности отнесены: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой и Луганской областях – 768, Херсонской – 496, Харьковской – 482.

Источник:
Тэги: оранжевая зона
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
06.10.2021 11:00
В оранжевой зоне почти половина Украины
ТОР
25.09.2021 03:44
Киев и восемь областей оказались в «оранжевой» зоне
ТОР
18.03.2021 10:59
Степанов выступил против жесткого карантина, несмотря на новую вспышку коронавируса (видео)
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com