Совет ООН впервые признал право человека на чистую окружающую среду
Загрязнение природы, по данным экспертов, является причиной примерно каждого шестого случая преждевременной смерти на планете.
Совет Организации Объединенных Наций по правам человека впервые признал неотъемлемым право людей на здоровую, чистую и устойчивую окружающую среду. Такое решение совет принял в пятницу, 8 октября на 48-й сессии в Женеве, сообщает Центр новостей ООН.
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет назвала три угрозы планетарного масштаба: изменение климата, загрязнение окружающей среды и разрушение природы.
Она считает, что это самые серьезные современные проблемы в области прав человека.
По ее словам, необходимы смелые шаги, направленные на то, чтобы резолюция о праве на здоровую окружающую среду послужила трамплином для продвижения новаторской экономической, социальной и экологической политики, которая будет направлена на защиту людей и природы.
По данным экспертов ООН, загрязнение природы, вызванное теми же моделями неустойчивого потребления и производства, что и изменение климата, является причиной примерно каждого шестого случая преждевременной смерти на планете.
По данным Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), примерно 92% населения планеты проживает в местах, где уровень загрязнения воздуха превышает нормы, установленные Всемирной организацией здравоохранения. От последствий загрязнения каждый год умирают 7 млн человек. При этом треть стран мира не имеют никаких нормативных актов, определяющих стандарты качества воздуха.