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Главная » Украина » Спорт
01:03 10 Октября 2021 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

Украина одержала первую победу в отборочном турнире ЧМ-2022

В Хельсинки на «Олимпийском» в рамках 6-го тура европейского отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года состоялся матч между сборными Финляндии и Украины.

Победу одержали гости – 2: 1.

Все основные события произошли в первом тайме. Счет открыл уже на 5-й минуте Андрей Ярмоленко. На 30-й минуте коллега Ярмоленко по Английской премьер-лиге форвард «Норвича» Пукки счет сравнял. Однако равновесие продержалось всего 5 минут. Роман Яремчук точным ударом, как оказалось, принес сборной Украины первую победу в этом отборочном цикле.

В еще одном матче группы D команда Боснии и Герцеговины получила выездную победу над Казахстаном – 2:0.

Подопечные Александра Петракова сохранили второе место, отставая от лидеров французов на 4 очка.

Боснийцы в двух очках от украинцев при одной игре в запасе.

12 октября во Львове пройдет очная дуэль сборных Украины и Боснии и Герцеговины. Именно боснийцы вырисовываются основными соперниками украинцев в борьбе за второе место в группе, которое позволит продолжить борьбу за поездку в Катар.

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Тэги: сборная Украины, футбол, ЧМ-2022
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