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04:18 10 Октября 2021 0 Комментарии
Чешские коммунисты потерпели историческое поражение на парламентских выборах
По данным подсчета 99,62% голосов, коммунисты не смогли преодолеть 5% -ный проходной барьер, набрав лишь 3,62% голосов.
Коммунистическая партия Чехии и Моравии с момента основания в 1990 году всегда присутствовала в парламенте Чехии.
Победу на выборах в Чехии получили оппоненты действующего премьер-министра Бабиша. Первое место заняла оппозиционная правоцентристская коалиция «Вместе». У нее 27,72% голосов.
Партия власти ANO стала второй с незначительным отставанием – 27,20%.
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Тэги: Чехия
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