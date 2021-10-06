Главная » Мир » Происшествия
10:33 10 Октября 2021 0 Комментарии
В России упал самолет с парашютистами, 16 жертв
Самолет L-410 рухнул сразу после взлета с аэродрома в Мензелинске. Он пролетел чуть больше километра.
В районе российского города Мензелинск, Татарстан, разбился самолет L-410 с парашютистами местного аэроклуба. Погибли 16 человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник в воскресенье, 10 октября.
Указано, что на борту было 23 человека – 21 парашютист и два члена экипажа. Спасти удалось семь человек.
По словам источника, L-410 после крушения загорелся и разрушился, но огонь удалось быстро потушить.
По данным ТАСС, самолет упал сразу после взлета с аэродрома местного аэроклуба. Он пролетел чуть больше километра.
Источник:
Тэги: крушение самолета, рф
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРСМИ: РФ предложила условия встречи Путин-Зеленский
06.10.2021 14:50
ТОРБез Украины: РФ начала поставки газа в Венгрию
01.10.2021 14:00
ТОРКрушение самолета РФ в Турции: никто не выжил
15.08.2021 08:00