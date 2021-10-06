В России упал самолет с парашютистами, 16 жертв

Самолет L-410 рухнул сразу после взлета с аэродрома в Мензелинске. Он пролетел чуть больше километра.

В районе российского города Мензелинск, Татарстан, разбился самолет L-410 с парашютистами местного аэроклуба. Погибли 16 человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник в воскресенье, 10 октября.

Указано, что на борту было 23 человека – 21 парашютист и два члена экипажа. Спасти удалось семь человек.

По словам источника, L-410 после крушения загорелся и разрушился, но огонь удалось быстро потушить.

По данным ТАСС, самолет упал сразу после взлета с аэродрома местного аэроклуба. Он пролетел чуть больше километра.

Тэги: крушение самолета, рф