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13:36 10 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине снова расширили оранжевую зону

Самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Черновицкой области – 799 на 10 тысяч населения.

По состоянию на воскресенье, 10 октября, в оранжевой зоне эпидемической опасности находятся уже 16 регионов Украины. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, в оранжевую зону входят Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Черновицкой области – 799 на 10 тыс. населения, Луганской – 780, Сумской – 548, Херсонской – 529, Харьковской – 526, Запорожской – 505, Донецкой – 504.

Показатель уровня госпитализаций (60 на 100 тыс.) превышен в 13 областях: Волынской – 61,2, Днепропетровской – 68,8, Донецкой – 75,2, Житомирской – 74,6, Запорожской – 79,7, Луганской – 68,9 , Львовской – 61,3, Одесской – 60,9, Сумской – 71, Харьковской – 86,7, Херсонской – 91,3, Черновицкой – 66,5, Черниговской – 60,5.

Показатель загруженности коек с кислородом превышен в Донецкой области.

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Тэги: оранжевая зона
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