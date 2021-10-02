В «ЛНР» запретили пенсионерам поездки за пенсиями

Данным решением якобы хотят защитить луганских пенсионеров от заражения коронавирусом COVID-19.

Сепаратисты «ЛНР» ужесточили правила пропуска через контрольный пункт въезда-выезда возле Станицы Луганской, в том числе и для пенсионеров. Об этом сообщают сепаратистские СМИ в воскресенье, 10 октября.

Так, с 9 октября отменена норма о том, что жители оккупированных районов могут раз в месяц выезжать на подконтрольную Украине территорию, а выезд привязан к правилам, как и в отдельных районах Донецкой области.

Теперь разрешен выезд только по спискам на следующих основаниях:

лечение (реабилитация);

обучение;

необходимость ухода за близким родственником;

похороны родственника.

Также въезд граждан без «прописки» в «ЛНР» разрешается тоже только по вышеуказанным причинам, а также при участии в «гуманитарных программах». Списки на въезд и выезд формируются «рабочей группой».

Как заявила называемая «министр здравоохранения ЛНР» Наталия Пащенко, данные меры будут действовать как минимум 10 ноября нынешнего года. По ее словам, ужесточение пропуска касается и пенсионеров, которые регулярно пересекают КПВВ для получения украинских выплат.

«Особенно это касается наших пожилых жителей, которые непрерывно осуществляют миграцию с целью получения пенсионных выплат. Это лица, которые больше всего подвержены заражению и в большей степени погибают при заражении коронавирусной инфекцией. Поэтому эта мера является вынужденной и эффективной», – сказала Пащенко.

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