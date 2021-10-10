Названо время и место похорон Антона Полякова

Народного депутата от группы «За будущее» Антона Полякова похоронят в родном Чернигове 11 октября.

Об этом сказано в сообщении, размещенном на странице покойного в Facebook. Прощание с Поляковым состоится в понедельник, 11 октября в 10:00 в Черниговском областном филармоническом центре, расположенном на проспекте Мира д. 15.

Напомним, Антон Поляков умер 8 октября. Полиция остановила такси, в котором ехал депутат, за нарушение правил дорожного движения. В салоне копы обнаружили Полякова в бессознательном состоянии. Они попытались оказать ему помощь до приезда скорой. Приехавшие медики уже констатировали смерть.

В результате вскрытия выяснилось, что результатом смерти была острая ишемическая болезнь сердца.

Позднее нардеп от “Слуги народа” Галина Янченко заявила смерть Полякова наступила из-за реакции алкоголя и метадона, которые были обнаружены в крови покойного. Женщина сослалась на результаты токсикологической экспертизы.

По озвученной информации в крови мужчины содержалось около 1 промилле алкоголя. Для молодого здорового мужского организма это соответствует примерно выпитым 150 гр крепкого напитка типа водки или коньяка.

Полицейские сообщили, что в деле о смерти народного депутата назначен ряд экспертиз. О их результатах пока ничего не сообщалось.

В то же время правоохранители заявили, что рассматривают две версии смерти Полякова. Но их тоже не озвучили.

Метадон – это синтетическое лекарственное средство, которое относится к группе опиоидов. В некоторых государствах метадон используют при лечении наркотической зависимости как заменитель героина. В Украине он относится к запрещенным наркотическим веществам.

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