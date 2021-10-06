Шмыгаль анонсировал рост минимальной пенсии

Минимальная пенсия в Украине вырастет с 1 декабря в связи с ростом минимальной зарплаты, сообщил премьер.

Минимальную пенсию в Украине увеличат с 1 декабря. Это связано в увеличение минимальной заработной платы. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook в воскресенье, 10 октября.

По его словам, Кабмин увеличил бюджет Пенсионного фонда на более чем 18 миллиардов гривен.

«Минимальная пенсия в Украине вырастет с 1 декабря в связи с ростом минимальной зарплаты. Чтобы обеспечить своевременное повышение пенсий, правительство на этой неделе увеличил бюджет Пенсионного фонда на 18,5 млрд грн», – говорится в сообщении.

При этом он отметил, что введенные с 1 июля доплаты к пенсиям военнослужащим, повышенные пенсии участникам боевых действий, лицам с инвалидностью и пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы выплатят вовремя.

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