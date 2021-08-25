США и «Талибан» провели переговоры
Переговоры между талибами, захватившими власть в Афганистане, и представителями США состоялись в Катаре.
Как сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, в ходе встречи американская делегация поднимала вопросы безопасности и борьбы с терроризмом, прав человека, эвакуации из страны американских и иностранных граждан, а также помогавших им афганцев.
«Две стороны также обсудили предоставление Соединенными Штатами полноценной гуманитарной помощи непосредственно народу Афганистана», – говорится в заявлении Прайса.
В свою очередь движение «Талибан» также положительно оценило переговоры с американцами.
По словам представителя министерства информации и культуры «Исламского эмирата Афганистан», которые приводит телеканал Al Jazeera, «афгано-американская встреча в Дохе была плодотворной».
Талибы выразили надежду, что эти переговоры подготовили почву для признания сформированного ими временного афганского правительства.