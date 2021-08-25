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06:58 11 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

США и «Талибан» провели переговоры

Переговоры между талибами, захватившими власть в Афганистане, и представителями США состоялись в Катаре.

Как сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, в ходе встречи американская делегация поднимала вопросы безопасности и борьбы с терроризмом, прав человека, эвакуации из страны американских и иностранных граждан, а также помогавших им афганцев.

«Две стороны также обсудили предоставление Соединенными Штатами полноценной гуманитарной помощи непосредственно народу Афганистана», – говорится в заявлении Прайса.

В свою очередь движение «Талибан» также положительно оценило переговоры с американцами.

По словам представителя министерства информации и культуры «Исламского эмирата Афганистан», которые приводит телеканал Al Jazeera, «афгано-американская встреча в Дохе была плодотворной».

Талибы выразили надежду, что эти переговоры подготовили почву для признания сформированного ими временного афганского правительства.

Источник:
Тэги: США, переговоры, Талибан
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