Германия расследует причастность Лукашенко к организации нелегальной миграции в ЕС

С августа через Беларусь в Германию прибыли почти 4 тысячи беженцев, за первую неделю октября их было 1183, и эти показатели увеличиваются.

Как пишет Bild am Sonntag, Берлин понимает, что «Лукашенко, добиваясь отмены санкций, пытается шантажировать Европу посредством организованной государством контрабанды людей». В связи с этим в Германии устанавливают уровень причастности «высокопоставленного контрабандиста» к миграционному кризису в Евросоюзе.

Согласно информации немецкой полиции, с августа через Беларусь в Германию прибыли почти 4 тысячи беженцев, за первую неделю октября их было 1183, и эти показатели увеличиваются. В частности, за день 8 октября был зафиксирован 291 несанкционированный переход на немецко-польской границе.

Издание сообщает, что мигранты по белорусских студенческих визах прибывают в Минск из иракских Багдада и Эрбиля, Дубая (ОАЭ), ливанского Бейрута, Аммана (Иордания), турецкого Стамбула, а с середины сентября и сирийского Дамаска. Далее в Беларуси пограничники отвозят людей в основном к польской границе, к участкам, где нет патрулей. Оказавшись в ЕС, мигранты направляются в Германию.

Как утверждается, за такое «путешествие» нелегалы платят белорусским властям около 4 тысяч евро.

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