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07:11 11 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Сборная Франции выиграла Лигу наций

После волевой победы над Бельгией в полуфинале турнира сборная Франции драматично одолела в финале Испанию со счетом 2:1.

В первом тайме соперники действовали осторожно, лишь изредка угрожая воротам друг друга, поэтому до перерыва зрители не увидели особых моментов.

После перерыва игра стала живее, и уже на исходе часа игры с лишним Испанию спасла перекладина после удара Бензема.

Тем не менее, испанцы добились своего уже на следующей минуте, когда Оярсабаль выиграл борьбу у Упамекано и отправил мяч в угол ворот.

Франции, однако, хватило двух оборотов секундной стрелки, чтобы восстановить равновесие. Это Бензема получил пас от Мбаппе и закрутил мяч в дальний угол.

На 80-й минуте действующий чемпион мира и вовсе вышел вперед после того, как Мбаппе технично разобрался с голкипером соперника и попал точно в сетку ворот.

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Тэги: сборная Франции, Лига наций
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